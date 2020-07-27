بعدسات روسية وأجنبية... أبرز لقطات عرض البحرية الروسية

احتفلت البحرية الروسية، يوم أمس الأحد، بالذكرى 324 لتأسيسها، في العديد من المدن الروسية التي شهدت عروضا عسكرية بحرية وجوية بهذه المناسبة.

أقيمت عروض عسكرية بحرية ضخمة بمناسبة ذكرى تأسيس البحرية الروسية، في العديد من المدن الروسية وأبرزها مدينة سان بطرسبورغ بحضور ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب.

تعرف على أبرز الأساطيل التي شاركت في العرض العسكري البحري.