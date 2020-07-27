بكمامات الكوفية والتطريز... إحياء يوم الزي الفلسطيني

يحيي الفلسطينيون في 25 يوليو/ تموز من كل عام، يوم "الزي التراثي الفلسطيني"، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث التقليدي، من التزوير والاندثار، وتشجيع الفلسطينيين على ارتداء هذا الزي.

وتنطلق بمناسبة يوم الزي التراثي الفلسطيني مسيرات يشارك فيها مئات الفلسطينيين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، في مختلف أنحاء المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم النشطاء الفلسطينيون بمشاركة صورهم بالزي التقليدي تحت هاشتاغ "#البس_زيك_مين_زيك" و"#ثوب_وخيطان_بالأرض_شريان".

وتشهد الفعالية هذا العام لونا جديدا تم إضافته إلى الزي التقليدي - كمامة الكوفية والكمامة المطرزة، وذلك في إطار السلامة والوقاية من "كوفيد - 19" في ظل تفشي جائحة كورونا.

وترون في ألبوم صور "سبوتنيك" فعالية "البس زيك مين زيك" في قرية الجفتلك في وادي الأردن.