مسبح الشيطان ومنتجع النبيذ... مسابح لم تشاهدوها من قبل

في حين أن الحدود مغلقة بسبب كورونا، ولا توجد طريقة لزيارة أماكن مذهلة خارج بلدك، إننا ندعوك للاستمتاع بالصور التي ستأخذ إلى هناك.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابح مدهشة لم ترونها من قبل...
حمامات السباحة حيث يمكنك الاستمتاع بالشمس أو الغطس الحر، والاستمتاع بإطلالات بانورامية تطل على غابة أو محيط أو مدينة عصرية - ستظل الراحة في هذه الأماكن تذكارا لفترة طويلة... فأي واحد ستختار أنت؟
في حين أن الحدود مغلقة بسبب كورونا، ولا توجد طريقة لزيارة أماكن مذهلة خارج بلدك، إننا ندعوك للاستمتاع بالصور التي ستأخذ إلى هناك.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابح مدهشة لم ترونها من قبل...
بعد مراجعة آلاف الصور المشاركة من مستخدمي "آيفون"، من أكثر من 140 دولة حول العالم، أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي بواسطة هاتف آيفون في نسختها الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة.
أقام الأسطول الروسي في قاعدة طرطوس البحرية على البحر المتوسط غرب سوريا، مجموعة من الاستعراضات والبيانات العملية بالذخيرة الحية احتفالا بعيد القوات البحرية الروسية يوم أمس الأحد.
يحيي الفلسطينيون في 25 يوليو/ تموز من كل عام، يوم "الزي التراثي الفلسطيني"، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث التقليدي، من التزوير والاندثار، وتشجيع الفلسطينيين على ارتداء هذا الزي.
احتفلت البحرية الروسية، يوم أمس الأحد، بالذكرى 324 لتأسيسها، في العديد من المدن الروسية التي شهدت عروضا عسكرية بحرية وجوية بهذه المناسبة.
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