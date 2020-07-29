مسبح الشيطان ومنتجع النبيذ... مسابح لم تشاهدوها من قبل

حمامات السباحة حيث يمكنك الاستمتاع بالشمس أو الغطس الحر، والاستمتاع بإطلالات بانورامية تطل على غابة أو محيط أو مدينة عصرية - ستظل الراحة في هذه الأماكن تذكارا لفترة طويلة... فأي واحد ستختار أنت؟

في حين أن الحدود مغلقة بسبب كورونا، ولا توجد طريقة لزيارة أماكن مذهلة خارج بلدك، إننا ندعوك للاستمتاع بالصور التي ستأخذ إلى هناك.

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابح مدهشة لم ترونها من قبل...