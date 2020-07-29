الحج بين الماضي والحاضر

يشهد موسم الحج هذا العام ظروفا استثنائية تقيدها الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية للوقاية من فيروس كورونا.

وسوف يحافظ الحجاج على قاعدة التباعد الاجتماعي أثناء الطواف حول الكعبة، والذي يقتصر على أعداد محدودة هذا العام.

وأعلنت السعودية سابقا أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، وقالت إنه سيتم السماح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.