تسجيل
15:27 GMT30 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    بالالايكا وماتريوشكا...إطلاق قطار مخصص للفنون الشعبية الروسية في موسكو

    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مراسم احتفالية قبل إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • امرأة ترتدي زبا تقليديا شعبيا أثناء مراسم إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • مراسم احتفالية قبل إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية/ محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    • إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    © Sputnik . Anton Denisov
    مراسم احتفالية قبل إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو "كراسنايا بريسنيا" في موسكو، 27 يوليو 2020 رجل يعزف على آلة "بالالايكا"
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1046147692_0:486:2048:1638_1200x675_80_0_0_d863d1f8e199689887e2d02be7064a6e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202007301046148201-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/

    أطلق مترو أنفاق موسكو قطارا جديدا مخصصا للفنون الشعبية والحرف اليدوية التقليدية الروسية.

    سيتم تشغيل قطار الفنون الشعبية والحرف التقليدية على طول خط مترو أنفاق موسكو (خط أربات-بوكروفكا) لمدة نصف عام.

    تم تزيين القطار من الداخل والخارج، بأنماط الحرف الروسية الشهيرة، مثل: دمى "ماتريوشكا"، والتطريز بالذهب الذي تشتهر به مدينة تورجوك، وخزف "كجيل"، ولوحات مصغرة التي تحمل نقش "غوروديتس" (نسبة إلى مدينة غوروديتس) وتجدونها على الآلات الموسيقية الشعبية مثل "بالالايكا" و"ماتريوشكا" وغيرها من الحرف اليدوية المصنوعة من الخشب، وغيرها.

    وأفاد المكتب الصحفي لمترو موسكو أن "بمساعدة رموز الاستجابة السريعة (QR code) داخل مقصورات القطار الموضوعي، سيتمكن الركاب من التعرف على تاريخ وسمات كل نوع من أنواع الحرف المعروضة في المقصورة. ويهدف هذا المشروع إلى نشر الوعي بالهوية الثقافية والتقاليد الخاصة لكل منطقة في روسيا".

    الكلمات الدلالية:
    موسكو, حياة روسيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • الصورة في الأسفل - الحجاج في مكة في العام الماضي، 13 أغسطس 2019، والصورة في الأعلى - الحجاج في مكة اليوم، 29 يوليو 2020
      Last update: GMT 13:45 29.07.2020
      GMT 13:45 29.07.2020

      الحج بين الماضي والحاضر

      يشهد موسم الحج هذا العام ظروفا استثنائية تقيدها الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية للوقاية من فيروس كورونا.

      13
    • الذبابة ديدبوول (Deadpool fly: Humorolethalis sergius)
      Last update: GMT 11:04 29.07.2020
      GMT 11:04 29.07.2020

      حشرات مارفل... أبطال خارقون قد تصادفونهم

      خلال العام الماضي أعطى علماء هيئة البحوث الأسترالية "CSIRO" أسماء علمية لـ 165 نوعًا جديدًا من الحشرات، وشملت التسمية شخصيات من فيلم هوليوود "مارفل" (Marvel) وهي: Deadpool و Thor و Loki و Black Widow.

      8
    • مسبح في مدينة أوبودد، إندونيسيا
      Last update: GMT 10:05 29.07.2020
      GMT 10:05 29.07.2020

      مسبح الشيطان ومنتجع النبيذ... مسابح لم تشاهدوها من قبل

      حمامات السباحة حيث يمكنك الاستمتاع بالشمس أو الغطس الحر، والاستمتاع بإطلالات بانورامية تطل على غابة أو محيط أو مدينة عصرية - ستظل الراحة في هذه الأماكن تذكارا لفترة طويلة... فأي واحد ستختار أنت؟

      15
    • صورة بعنوان الشياطين تنير السماء، للمصور الإسباني فيرناندو ميرلو، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير أخبار/ الأحداث في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
      Last update: GMT 12:05 28.07.2020
      GMT 12:05 28.07.2020

      المتأهلون والفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون لعام 2020

      بعد مراجعة آلاف الصور المشاركة من مستخدمي "آيفون"، من أكثر من 140 دولة حول العالم، أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي بواسطة هاتف آيفون في نسختها الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة.

      21
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك