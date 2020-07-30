بالالايكا وماتريوشكا...إطلاق قطار مخصص للفنون الشعبية الروسية في موسكو

سيتم تشغيل قطار الفنون الشعبية والحرف التقليدية على طول خط مترو أنفاق موسكو (خط أربات-بوكروفكا) لمدة نصف عام.

تم تزيين القطار من الداخل والخارج، بأنماط الحرف الروسية الشهيرة، مثل: دمى "ماتريوشكا"، والتطريز بالذهب الذي تشتهر به مدينة تورجوك، وخزف "كجيل"، ولوحات مصغرة التي تحمل نقش "غوروديتس" (نسبة إلى مدينة غوروديتس) وتجدونها على الآلات الموسيقية الشعبية مثل "بالالايكا" و"ماتريوشكا" وغيرها من الحرف اليدوية المصنوعة من الخشب، وغيرها.

وأفاد المكتب الصحفي لمترو موسكو أن "بمساعدة رموز الاستجابة السريعة (QR code) داخل مقصورات القطار الموضوعي، سيتمكن الركاب من التعرف على تاريخ وسمات كل نوع من أنواع الحرف المعروضة في المقصورة. ويهدف هذا المشروع إلى نشر الوعي بالهوية الثقافية والتقاليد الخاصة لكل منطقة في روسيا".