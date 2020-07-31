كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء

يحتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى هذا العام وسط قيود مشددة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

أقيمت صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن العالم دون مصلين، في حين شهدت مدن أخرى إقبالا كبيرا من المصلين على باحات المساجد والأماكن المخصصة للصلاة في الهواء الطلق، مع الاحتفاظ على ارتداء الكمامات الطبية وقاعدة التباعد الاجتماعي.

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة من الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى في مختلف مدن العالم.