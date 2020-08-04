ما بين السماء وقاع الصخور... من أجمل البحيرات الجبلية في العالم

في الجبال، لا يمكنك المشي فقط على طول مسارات متعرجة، وتسلق القمم ورؤية المناطق المحيطة من منظور عين الطائر، ولكن السباحة أيضًا.

أعلى القمم، أسفل المنحدرات الصخرية، في فوهات البراكين، يوجد خزانات مائية غير عادية وجميلة بشكل مدهش جداً. أين يمكنك أن تجد "بحيرة ساخنة"، وجسور تحت الماء، و 55 نوعًا من بساتين الفاكهة وصنوبر "مخمور" - اكتشف ذلك مع فريق عمل "سبوتنيك" في ألبوم مصور لأجمل البحيرات الجبلية حول العالم.