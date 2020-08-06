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    هل سيكون هناك اعتذار يوما ما؟ 75 عامًا على القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي

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    • صورة بتاريخ 9 أغسطس/ آب 1945 - يظهر على هذه الصورة سحابة على شكل فطر ضخم، بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على صورة بتاريخ 9 أغسطس/ آب 1945 - يظهر على هذه الصورة سحابة على شكل فطر ضخم، بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على ناغازاكي، اليابان
    • صورة لمشهد يطل على مدينة هيروشيما المدمرة في عام 1948
    • جندي، 21 عاما، تعرض لقصف القنبلة الذرية في مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس/ آب 1945
    • في هذه الصورة يكشف مصور البحرية اليابانية المعاناة والخراب بعد انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما، 6 أغسطس/ آب 1945
    • الخدمة الكنسية استمرت في كنيسة ناغاريكاوا البروتستانتية في عام 1945 بعد أن دمرتها القنبلة الذرية في هيروشيما
    • صورة من الأرشيف - امرأة يابانية مع طفلها يرتديان ملابس يابانية تقليدية، بعد نجاتهما من القنبلة الذرية التي ألقيت على ناغازاكي، بتاريخ 9 أغسطس/ آب 1945.
    • مراسل صحفي يقف أمام سينما مهجورة في هيروشيما، 8 سبتمبر/ أيلول 1945
    • سحابة من الدخان بعد قصف هيروشيما باقنبلة ذرية في 6 أغسطس/ آب 1945
    • الطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة بي-29 في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945
    • مشهد يطل على مدينة ناغازاكي المدمرة، 24 سبتمبر/ أيلول 1945
    • صورة من الجو على مدينة هيروشيما بعد ضربها بقنبلة ذرية من قبل سلاح الجو الأمريكي، عام 1945
    • صورة بتاريخ 6 أغسطس/ آب عام 1945 - يظهر فيها الجرحى والمصابين في هيروشيما، الذين يتلقون المساعدة الأولية والعلاج من قبل القوات العسكرية اليابانية في أغسطس/ آب 1945
    • سحابة ذرية فوق ناغازاكي
    • الفتاة تويوكو كوجاتا، 22 عاما، ضحية الانفجار الذري تتلقى العلاج في مستشفى هيروشيما للصليب الأحمر، 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1945
    • الجيش الأمريكي في شوارع مدينة هيروشيما المدمرة بعد الهجوم الذري على اليابان
    • بوابة توري المقدسة منتصبة فوق المنطقة المدمرة بالكامل من معبد ضريح شنتو في ناغازاكي، في أكتوبر/ تشرين الأول 1945
    © AP Photo /
    صورة بتاريخ 9 أغسطس/ آب 1945 - يظهر على هذه الصورة سحابة على شكل فطر ضخم، بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على ناغازاكي، اليابان يقول أحد النجاة من القصف الذري، البالغ من العمر 84 عاماً، أنه كان في طريقه عودته إلى المنزل من نزهته الصيفية، عندما حدذ "الجحيم" على بعد 20 كلم من منزله، وبدأت أمطار سوداء اللون تتساقط عليه (بسبب سقوط الجسيمات المشعة)، شعر بالمرض بعد ذلك.
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    تحيي اليابان، اليوم 6 أغسطس/ آب، الذكرى الخامسة والسبعين لأول قصف بقنبلة ذرية في العالم، ألقاها سلاح الجو الأمريكي عام 1945، واضعا بذلك "نقطة النهاية" للحرب العالمية الثانية ضد دول المحور.

    وجرت مراسم محدودة جدا وسط الإجراءات الوقائية بسبب وباء كورونا، بحيث لم يتمكن من حضور المراسم التذكارية في متنزه السلام في هيروشيما سوى الناجين وذويهم.

    ترون في ألبوم "سبوتنيك" المصور مشاهد أرشيفية لأكبر فاجعة أصابت البشرية.

    الكلمات الدلالية:
    ناغازاكي, هيروشيما, اليابان
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