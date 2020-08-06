هل سيكون هناك اعتذار يوما ما؟ 75 عامًا على القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي

وجرت مراسم محدودة جدا وسط الإجراءات الوقائية بسبب وباء كورونا، بحيث لم يتمكن من حضور المراسم التذكارية في متنزه السلام في هيروشيما سوى الناجين وذويهم.
ترون في ألبوم "سبوتنيك" المصور مشاهد أرشيفية لأكبر فاجعة أصابت البشرية.
تحيي اليابان، اليوم 6 أغسطس/ آب، الذكرى الخامسة والسبعين لأول قصف بقنبلة ذرية في العالم، ألقاها سلاح الجو الأمريكي عام 1945، واضعا بذلك "نقطة النهاية" للحرب العالمية الثانية ضد دول المحور.
وجرت مراسم محدودة جدا وسط الإجراءات الوقائية بسبب وباء كورونا، بحيث لم يتمكن من حضور المراسم التذكارية في متنزه السلام في هيروشيما سوى الناجين وذويهم.
ترون في ألبوم "سبوتنيك" المصور مشاهد أرشيفية لأكبر فاجعة أصابت البشرية.
وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.
هز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء الموافق 4 أغسطس/ آب، وتضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع ضحايا في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات.
في الجبال، لا يمكنك المشي فقط على طول مسارات متعرجة، وتسلق القمم ورؤية المناطق المحيطة من منظور عين الطائر، ولكن السباحة أيضًا.
تظهر الصور المذهلة لقبيلة "سوري" الإثيوبية التقاليد القديمة في تزيين وجه نسائها، إدخال قرص في شفاههن، والذي يكون مصنوعا من الطين أو الخشب أو معدن، ويستخدم عادة كرمز للمكانة في القبيلة.
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