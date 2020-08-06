هل سيكون هناك اعتذار يوما ما؟ 75 عامًا على القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي

صورة بتاريخ 9 أغسطس/ آب 1945 - يظهر على هذه الصورة سحابة على شكل فطر ضخم، بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على ناغازاكي، اليابان يقول أحد النجاة من القصف الذري، البالغ من العمر 84 عاماً، أنه كان في طريقه عودته إلى المنزل من نزهته الصيفية، عندما حدذ "الجحيم" على بعد 20 كلم من منزله، وبدأت أمطار سوداء اللون تتساقط عليه (بسبب سقوط الجسيمات المشعة)، شعر بالمرض بعد ذلك.