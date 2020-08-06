الأقمار الصناعية تظهر مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار

وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

ترون في ألبوم "سبوتنيك" صورا من الأقمار الصناعية الروسية والفرنسية والأمريكية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار.