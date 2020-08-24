الدبابات والجميلات والكمامات...افتتاح منتدى "آرميا 2020" الدولي

افتتح يوم، أمس الأحد، المنتدى العسكري الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية، والألعاب العسكرية الدولية "أرميا 2020" في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت بضواحي موسكو.

يقام المنتدى "أرميا 2020" في عدة أماكن في وقت واحد: على أراضي حديقة باتريوت للمؤتمرات والمعارض العسكرية، في مطار كوبينكا وفي الحقل العسكري ألابينو في ضواحي موسكو.

على الرغم من القيود المشددة والإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، حضر الافتتاح ممثلون من مختلف دول العالم.

وفقًا للتعليمات الطبية، لم يرتدِ المشاركون في المنتدى الزي العسكري فحسب، بل والكمامات الطبية أيضاً، التي في معظم الأحيان تتطابق مع ألوان زيهم والمعدات العسكرية.

أصبح المنتدى العسكري، هذا العام، أول حدث دولي يشهد إقبالاً دوليا في ظل الظروف الراهنة. ويشارك فيه ممثلو 92 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كما ستقوم حوالي 1500 منظمة ومؤسسة صناعية بتقديم أكثر من 28 ألف نموذج من منتجاتها في المعرض العسكري "أرميا 2020".

ستشارك نحو 700 وحدة من المعدات العسكرية والأسحلة الحديثة في كل من معرض المنتدى والمسابقات العسكرية.

وتستمر الفعاليات المختلفة للمنتدى والمعرض العسكري "آرميا 2020" حتى 28 أغسطس/ آب الجاري.