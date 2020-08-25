كيف يتم إنتاج اللقاح الأول ضد "كوفيد 19" في العالم

في 11 أغسطس/ آب من عامنا الحالي، تم تسجيل أول لقاح في العالم ضد المرض الفيروسي "كوفيد-19". وطور اللقاح علماء روس وسيقوم بإنتاجه مصنع "بينوفارم" لإنتاج الأدوية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.

تم إنشاء لقاح ثنائي النواقل في مركز غامالي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، بمشاركة مختصين من وزارة الدفاع الروسية.

حصل اللقاح على اسم "سبوتنيك V"، وعند التطعيم على مرحلتين فإنه يكون مناعة تصل مدة فعاليتها إلى عامين.

من المخطط الشروع بإنتاج اللقاح في شهر سمبتمبر/ أيلول القادم، إلا أنه لن يصبح متداولا قبل يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

تجري الآن مفاوضات حول توريد اللقاح الروسي إلى الخارج، إذ أنه نال اهتمام أكثر من 20 دولة في العالم.

يذكر أن سعر التصدير إلى الخارج لن يتجاوز 10 دولارات للجرعتين، ولكن عند تحقيق معدل أعلى لإنتاج اللقاح فإن تكلفته ستنخفض.

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كما عبرت منظمة الصحة العالمية عن اهتمامها بالإنجاز الروسي في تصنيع لقاح ضد "كوفيد 19"، ورحبت بالمساعي لإنتاج أي لقاح آمن وفعال يعود بالمنفعة على شعوب العالم كافة.