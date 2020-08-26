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    الدرس الأول أثناء الجائحة... كيف يبدو الواقع الجديد للعودة إلى الدراسة

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    © AFP 2020 / Mohammed Abed
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    مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس في مختلف البلاد، بما فيها بلاد الوطن العربي، حالة من الترقب والقلق تسود أهالي التلاميذ والطلاب، فيما يخص النظام الجديد للدراسة والتعليم في ظل الجائحة، والتحذيرات المستمرة من موجة ثانية من فيروس "كورونا".

    ترون في ألبوم "سبوتنيك" مظاهر العودة إلى المقاعد الدراسية في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية.

    الكلمات الدلالية:
    دراسة, تعليم, مدرسة, فيروس كورونا
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