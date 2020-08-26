الدرس الأول أثناء الجائحة... كيف يبدو الواقع الجديد للعودة إلى الدراسة

ترون في ألبوم "سبوتنيك" مظاهر العودة إلى المقاعد الدراسية في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية.
مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس في مختلف البلاد، بما فيها بلاد الوطن العربي، حالة من الترقب والقلق تسود أهالي التلاميذ والطلاب، فيما يخص النظام الجديد للدراسة والتعليم في ظل الجائحة، والتحذيرات المستمرة من موجة ثانية من فيروس "كورونا".
ترون في ألبوم "سبوتنيك" مظاهر العودة إلى المقاعد الدراسية في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية.
في 11 أغسطس/ آب من عامنا الحالي، تم تسجيل أول لقاح في العالم ضد المرض الفيروسي "كوفيد-19". وطور اللقاح علماء روس وسيقوم بإنتاجه مصنع "بينوفارم" لإنتاج الأدوية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.
افتتح يوم، أمس الأحد، المنتدى العسكري الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية، والألعاب العسكرية الدولية "أرميا 2020" في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت بضواحي موسكو.
قبل 61 عامًا، في 3 أغسطس/ آب عام 1959، افتتح أول مهرجان موسكو السينمائي الدولي.
وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.
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