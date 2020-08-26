رجل فيتنامي لم يقص شعره منذ أكثر من 70 عاما

في حين أن الإغلاق التام الناجم عن القيود المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا سبب مشكلة لكثير من رجال العالم، إلا أنه لا يمكن مقارنة وضعهم مع هذا الرجل الفيتنامي، نغوين فان شين (92 عاما) الذي يتفاخر بضفائره التي تجاوز طولها 5 أمتار ولم يلمسها مقص أو ماء أو مشط منذ 80 عاما.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن شين، الذي يؤمن بعقيدة تنص على ترك ما يولد به الشخص دون أن يمسه قوله:

"لا أجرؤ على تغيير أي شيء، ولا حتى تمشيطه، أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري فسوف أموت".

وقال شين الذي يسكن قرية غرب مدينة هوشي منه: "ذات مرة كنت أقوم بتمشيط شعري الأسود السميك، لكن عندما سمعت النداء من القوة الإلهية، علمت على الفور أنه تم اختياري، ومن هنا قررت عدم قص أو تمشيط شعري مرة ثانية".

وأضاف شين، أنه فقط يقوم برعايته، ويغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفا ولطيف المظهر.