تصبح معتمة عند دخولها... ظهور مراحيض شفافة في طوكيو

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس في مختلف البلاد، بما فيها بلاد الوطن العربي، حالة من الترقب والقلق تسود أهالي التلاميذ والطلاب، فيما يخص النظام الجديد للدراسة والتعليم في ظل الجائحة، والتحذيرات المستمرة من موجة ثانية من فيروس "كورونا".