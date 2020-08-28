الاستعراض الجوي في منتدى "أرميا 2020"

في حين أن الإغلاق التام الناجم عن القيود المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا سبب مشكلة لكثير من رجال العالم، إلا أنه لا يمكن مقارنة وضعهم مع هذا الرجل الفيتنامي، نغوين فان شين (92 عاما) الذي يتفاخر بضفائره التي تجاوز طولها 5 أمتار ولم يلمسها مقص أو ماء أو مشط منذ 80 عاما.