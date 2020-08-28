الاستعراض الجوي في منتدى "أرميا 2020"

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لقطات من الاستعراض الجوي في المطار العسكري كوبينكا كجزء من فعاليات المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020"
أقيم الاستعراض العسكري الجوي ضمن فعاليات المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020" في مطار كوبينكا في ضواحي مدينة موسكو. كان لدى المتفرجين فرصة مشاهدة الأداء المدهش للفرقة الاستعراضية الجوية "الفرسان الروس" و"ستريجي"، ورؤية مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لقطات من الاستعراض الجوي في المطار العسكري كوبينكا كجزء من فعاليات المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020"
انطلقت مسابقة الألعاب الدولية "أرميا 2020" (الجيش 2020) في 23 أغسطس/ آب بالتزامن مع المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020"، وستنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي ــ نبذة عن أهم الأحداث المصورة من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
ترعرعت السنغالية خاجو سامبي في العاصمة الساحلية داكار، التي لم تشهد من قبل غزو امرأة سوداء لأمواج المحيط الأطلسي. بصفتها أول امرأة محترفة لركوب الأمواج في السنغال، أصبحت سامبي الآن مصدر إلهام للجيل القادم لتحدي الأعراف الثقافية والانتقال إلى أمواج المحيط.
في حين أن الإغلاق التام الناجم عن القيود المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا سبب مشكلة لكثير من رجال العالم، إلا أنه لا يمكن مقارنة وضعهم مع هذا الرجل الفيتنامي، نغوين فان شين (92 عاما) الذي يتفاخر بضفائره التي تجاوز طولها 5 أمتار ولم يلمسها مقص أو ماء أو مشط منذ 80 عاما.
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