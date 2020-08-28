أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي ــ نبذة عن أهم الأحداث المصورة من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
انطلاق العام الدراسي في بعض دول العالم، وبدء فعاليات المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020" في روسيا، و استمرار المظاهرات في بيلاروسيا لا يزال غير مستقر، وولاية كاليفورنيا تحاول استعادة قوتها بعد حرائق الغابات الهائلة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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