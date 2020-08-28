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    بعدسة "سبوتنيك"...لقطات لروح المنافسة في مسابقة "الجيش 2020"

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    أرميا 2020 (27)
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    • عناصر القوات المسلحة البيلاروسية خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
    • عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
    • عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
    • عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
    • القوات المسلحة من كازاخستان خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)
    • عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
    • المشجعون في بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)
    • القوات المسلحة من أوزبكستان خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)
    • مشجع الطاقم العسكري الصيني، خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)
    • دبابة تي-72 التابعة للقوات المسلحة من أوزبكستان، خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)
    • الطاقم العسكري البيلاروسي خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)
    • الطاقم العسكري الروسي خلال مسابقة خبراء المركبات المدرعة، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري للمتخصصين المبتدئين في الخدمة المدرعة في مدينة أوستروغوجسك في ضواحي فورونيج.
    • مراسم افتتاح مسابقة غلوبينا (العمق) للغوص، في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري البحري، في سيفاستوبل، القرم، روسيا
    • مراسم افتتاح مسابقة غلوبينا (العمق) للغوص، في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري البحري، في سيفاستوبل، القرم، روسيا
    • عناصر القوات المسلحة من موزمبيق أثناء مرحلة الإسعافات الأولية من مسابقة غلوبينا (العمق) للغوص، في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري البحري، في سيفاستوبل، القرم، روسيا
    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    عناصر القوات المسلحة البيلاروسية خلال اجتياز مرحلة "درب الاستطلاع" من مسابقة "المتميزون في الاستخبارات العسكرية" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
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    انطلقت مسابقة الألعاب الدولية "أرميا 2020" (الجيش 2020) في 23 أغسطس/ آب بالتزامن مع المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020"، وستنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول.

    ستستوعب المسابقة خلال ثلاثة عشر يوما مئات المراحل المتنوعة من مسابقة الألعاب العسكرية الدولية "أرميا 2020" (الجيش 2020)، في ثلاثين نوعا من الألعاب العسكرية على أراضي خمس دول - روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وأوزبكستان.

     سيظهر الآلاف من أفضل المتخصصين العسكريين (أكثر من 160 فريقًا) من 30 دولة احترافهم وإرادتهم بالفوز. ستقام ست مسابقات دولية على أراضي أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وأوزبكستان والباقي في روسيا.

    تم سابقا دعوة مشاركين من 90 دولة، بما في ذلك دول أعضاء "الناتو". وللمرة الأولى تشارك في ألعاب الجيش كل من السعودية واليمن وفلسطين. وفريق من مدربي الكلاب العسكرية من إسرائيل يظهر لأول مرة في مسابقة تدريب الكلاب العسكرية "الصديق المخلص".

    بسبب القيود المرتبطة بوباء الفيروس التاجي "كوفيد 19"، لم يتمكن الجميع من الحضور، بينما رفضت كل من إيران والهند وكازاخستان والصين ومنغوليا وسريلانكا استضافة مراحل الألعاب العسكرية الدولية على أراضيها لهذا العام.

    على الرغم من صعوبات التنظيم واللوجستيات، تعِد مسابقة "الجيش 2020" بتنافس شديد بين أطقم السفن والطائرات والدبابات ومركبات المشاة القتالية، والقوات المحمولة جواً ووحدات الدفاع الجوي ومشاة البحرية والمدفعية والغواصين والاستطلاع والقناصة وخبراء المتفجرات وغيرهم من خبراء الشؤون العسكرية.

    ستقام معظم مسابقات الألعاب العسكرية الدولية - 24 نوعًا، بما في ذلك المسابقة الشعبية "بياثلون الدبابات" في روسيا. بينما مسابقة المهارات المهنية العسكرية "محارب السلام" في أرمينيا. من المقرر تنظيم مسابقة لأطقم السفن السطحية "كأس البحر" في أذربيجان. وستنظم في بيلاروسيا منافسات لوحدات القوات الخاصة "نجم القطب الشمالي" و "قناص الحدود". وفي أوزبكستان سيلتقي أفضل المتخصصين في تفتيش المرور العسكري من مختلف البلدان في مسابقة "دورية الطريق".

    الموضوع:
    أرميا 2020 (27)
    الكلمات الدلالية:
    روسيا
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