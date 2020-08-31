تسجيل
11:09 GMT02 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    الفائزون في مسابقة تصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020

    انسخ الرابط
    0 50
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • صورة بعنوان حرائق على الحدود، للمصور بين بلانتشيه، الفائزة في مسابقة تصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان حيوان ويولدا (Wyulda)، للمصور ماثيو كلانسي، الحائزة على المركز الثاني في فئة التصوير صورة حيوان من مسابقة مسابقة الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان عالم فيل، للمصور تشارلز دافيس، الفائزة في فئة التصوير أحادية اللون من مسابقة مسابقة الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان حمى كاونوز راي، للمصور أليكس كود، الفائزة في فئة التصوير سلوك الحيوانات من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان شيطان تسمانيا، للمصورة جاسمين فينك، الفائزة في فئة التصوير فصائل معرضة للخطر من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان السلسلة الرئيسية، للمصور كارل ستراند، الحائزة على المركز الثاني في فئة التصوير مناظر طبيعية من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان بورتفوليو، للمصور إيثان مان، الفائزة في فئة التصوير جائزة بورتفوليو من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان عاصفة التنين، للمصور جاري كورنيليس، الفائزة في فئة التصوير موطن الحيوانات من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان تفرخ جوهرة شقائق النعمان، للمصور ريتشارد روبينسون، الحائزة على المركز الثاني في فئة التصوير سلوك الحيوانات من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان لا تنس أن تتفقدني، للمصور دوغ جيمسي، الحائزة على المركز الثاني في فئة التصوير تأثيرنا من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان الغابة المسحورة، للمصور كيفين دي فري، الفائزة في فئة التصوير نباتي من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان شقائق النعمان البحرية، للمصور ريتشارد روبنسون، الفائزة في فئة التصوير صورة حيوان من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان حطام البطاريق، للمصور ريتشارد روبنسون، الفائزة في فئة التصوير تأثيرنا من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان رشيقة وخضراء، للمصور تيس بوينر، الفائزة في فئة التصوير جونيور من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    • صورة بعنوان صاعقة في محيط عاصف، للمصور مات بيتسون، الفائزة في فئة التصوير مناظر طبيعية من مسابقة التصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020
    صورة بعنوان "حرائق على الحدود"، للمصور بين بلانتشيه، الفائزة في مسابقة "تصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020"
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1046405751_0:125:1200:800_1200x675_80_0_0_b96219926cf2341e20c27fc6c913c95f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202008311046405924-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-/

    مع اقتراب موسم آخر من حرائق أستراليا، فاز ملتقط صورة "حرائق على الحدود" في المتنزه الوطني "ماونت بارني" بجائزة أفضل مصور جغرافي للطبيعة الأسترالية لعام 2020.

    قام المصور بين بلانتشيه بتوثيق أحد الحرائق المفجعة التي اجتاحت أستراليا في الصيف الماضي.، التي جعلت العالم كله يتضامن مع أستراليا.

    تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين والحائزين على المركز الثاني في مختلف فئات التصور من مسابقة "تصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020".

    الكلمات الدلالية:
    أستراليا, التصوير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • موظف مدرسة ابتدائية يقوم بتجهيز المقاعد الدراسية قبل بدء العام الدراسي في مدينة كزون، وقد تم استخدام الفصول الدراسية سابقا لاستقبال مرضى كوفيد - 19، الفلبين 1 سبتمبر 2020
      Last update: GMT 10:56 01.09.2020
      GMT 10:56 01.09.2020

      العودة إلى المدارس في زمن كورونا

      بدأ اليوم الثلاثاء،1 سبتمبر/ أيلول، العام الدراسي الجديد في مختلف الدول، بما فيها الدول العربية، مع اتباع النظام الجديد للدراسة والتعليم في ظل تفشي فيروس كورونا.

      20
    • تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
      Last update: GMT 09:00 01.09.2020
      GMT 09:00 01.09.2020

      كيف يتم تعقيم "كاتدرائية الملح" في كولومبيا

      في ظل تفشي فيروس كورونا، قامت السلطات المحلية بتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، استعدادا لافتتاحها أمام الزوار.

      10
    • إحياء يوم عاشوراء في طهران، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في إيران، 30 أغسطس 2020
      Last update: GMT 10:18 31.08.2020
      GMT 10:18 31.08.2020

      بالدم والدموع... عاشوراء في زمن كورونا

      شهدت عدة مدن يوم أمس خروج مئات المواطنين إلى الشوارع والساحات العامة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة في ظل تفشي جائحة كورونا.

      10
    • عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مقاتلات سو-35إس
      Last update: GMT 14:05 28.08.2020
      GMT 14:05 28.08.2020

      الاستعراض الجوي في منتدى "أرميا 2020"

      أقيم الاستعراض العسكري الجوي ضمن فعاليات المنتدى العسكري الدولي "أرميا 2020" في مطار كوبينكا في ضواحي مدينة موسكو. كان لدى المتفرجين فرصة مشاهدة الأداء المدهش للفرقة الاستعراضية الجوية "الفرسان الروس" و"ستريجي"، ورؤية مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".

      أرميا 2020
      18
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك