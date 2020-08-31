الفائزون في مسابقة تصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020

مع اقتراب موسم آخر من حرائق أستراليا، فاز ملتقط صورة "حرائق على الحدود" في المتنزه الوطني "ماونت بارني" بجائزة أفضل مصور جغرافي للطبيعة الأسترالية لعام 2020.

قام المصور بين بلانتشيه بتوثيق أحد الحرائق المفجعة التي اجتاحت أستراليا في الصيف الماضي.، التي جعلت العالم كله يتضامن مع أستراليا.

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين والحائزين على المركز الثاني في مختلف فئات التصور من مسابقة "تصوير الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2020".