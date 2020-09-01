كيف يتم تعقيم "كاتدرائية الملح" في كولومبيا

في ظل تفشي فيروس كورونا، قامت السلطات المحلية بتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، استعدادا لافتتاحها أمام الزوار.

كاتدرائية زيباكويرا، عبارة عن كنيسة تقع على عمق 200 متر تحت الأرض، بنيت في منجم لاستخراج الملح، على بعد 45 كم شمال مدينة بوغوتا في كولومبيا.

وتستوعب الكنيسة نحو 3000 شخص من المصلين في أيام الأحد، وتعتبر واحدة من أبرز إنجازات فن العمارة الكولومبية.