العودة إلى المدارس في زمن كورونا

بدأ اليوم الثلاثاء،1 سبتمبر/ أيلول، العام الدراسي الجديد في مختلف الدول، بما فيها الدول العربية، مع اتباع النظام الجديد للدراسة والتعليم في ظل تفشي فيروس كورونا.