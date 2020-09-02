"زها حديد" في موسكو

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للفن الهندسي المعماري المعنية، عن أسماء الشركات الفائزة في تصميم محطتي مترو جديدتين "بروسبيكت مارشال جوكوف" من خط "روبليوفو أرخانغيلسكايا"، ومحطة "كلينوفي بولفار 2" من خط "بيريليوفسكي في موسكو.

ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على صفحته في إنستغرام، أن شركة "أسادوف" الروسية للهندسة المعمارية فازت بمشروع تصميم محطة مترو أنفاق "بروسبيكت مارشال جوكوف". وتستند فكرة التصميم إلى وسام الحرب الوطنية العظمى - وهو أحد أكثر الأوسمة جدارة في البلاد. بينما تصميم مترو "كلينوفي بولفار 2" جاء من نصيب الشركة البريطانية زها حديد الشهيرة عالميًا. وستحمل المحطة طابعا فنيا معماريا خفيفا وأنيقا. والعنصر الأساسي للتصميم سيكون الضوء، وهو ما يفتقر إليه مناخنا كثيراً".

وفقًا لكبير المهندسين المعماريين في موسكو، سيرغي كوزنيتسوف، اتضح أن مشاريع الفائزين هذا العام كانت مميزة ومبتكرة.

وقال: "ليس لدي شك في أن المحطات الجديدة ستدرج في قائمة الدليل السياحي للمدينة".

تم اختيار المشاريع الفائزة وفقًا لعدد من المعايير، منها: التصميم الأصلي الذي لا يُنسى، والامتثال لسياق المنطقة وموقع المحطات، والامتثال لمتطلبات السفر المريح والآمن لجميع فئات الركاب، والجدوى الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الفنية لمترو موسكو بشكل عام.