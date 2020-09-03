جنون الشجعان... رجل يحلق بواسطة بالونات الهيليوم

ونشرت شبكة "CBSNews" الأمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة الإقلاع بواسطة بالونات ملونة ولحظة الهبوط مستخدما مظلة فتحها عند بلوغه الارتفاع المطلوب.
وتشاهدون في ألبوم صور "سبوتنيك" خطوات التجهيزات التي قام بها الأمريكي برحلة طيران بواسطة بالونات الهيليوم.
طار الأمريكي الخبير في الخدع البصرية، ديفيد بلايني، الثلاثاء الماضي، على ارتفاع 8 آلاف متر في الهواء مستخدما 52 بالونًا مملوءًا بغاز الهيليوم.
ونشرت شبكة "CBSNews" الأمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة الإقلاع بواسطة بالونات ملونة ولحظة الهبوط مستخدما مظلة فتحها عند بلوغه الارتفاع المطلوب.
وتشاهدون في ألبوم صور "سبوتنيك" خطوات التجهيزات التي قام بها الأمريكي برحلة طيران بواسطة بالونات الهيليوم.
وصل الإعصار المدمر "مايساك" إلى كوريا الجنوبية واليابان ومدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا. أغلقت المدينة الجسور العابرة فوق خليج "زولوتوي روغ" (القرن الذهبي) وإلى جزيرة روسكي.
أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للفن الهندسي المعماري المعنية، عن أسماء الشركات الفائزة في تصميم محطتي مترو جديدتين "بروسبيكت مارشال جوكوف" من خط "روبليوفو أرخانغيلسكايا"، ومحطة "كلينوفي بولفار 2" من خط "بيريليوفسكي في موسكو.
نصادف أن تلتقي عيوننا كل يوم بعيون أشخاص آخرين في مكان يعج بالناس، وقد يبدو الأمر أشبه بأننا نتبادل النظرات. كما أنه كثيراً ما تنطوي محادثتنا اليومية على حديث بالعيون، ومع ذلك يمثل تبادل النظرات جزءا مهما أثناء التواصل مع الطرف الآخر.
بدأ اليوم الثلاثاء،1 سبتمبر/ أيلول، العام الدراسي الجديد في مختلف الدول، بما فيها الدول العربية، مع اتباع النظام الجديد للدراسة والتعليم في ظل تفشي فيروس كورونا.
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