جنون الشجعان... رجل يحلق بواسطة بالونات الهيليوم

نصادف أن تلتقي عيوننا كل يوم بعيون أشخاص آخرين في مكان يعج بالناس، وقد يبدو الأمر أشبه بأننا نتبادل النظرات. كما أنه كثيراً ما تنطوي محادثتنا اليومية على حديث بالعيون، ومع ذلك يمثل تبادل النظرات جزءا مهما أثناء التواصل مع الطرف الآخر.