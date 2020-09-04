أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

بدء العام الدراسي الجديد في ظل إجراءات احترازية بسبب تفشي كورونا، أمريكي يطير بواسطة بالونات الهيليوم، وليدي غاغا تفوز بجائزة أفضل أغنية لعام 2020، و احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا مستمرة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".