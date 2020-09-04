أخطر الطائرات العسكرية الروسية

قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت هي أخطر طائرة عسكرية في روسيا، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "أسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء" (Aviation Week & Space Technology).

يصف الخبير العسكري بيتر بوتوفسكي الطائرة "تو-160" بأنها أكبر طائرة عسكرية في العالم.

يشير بوتوفسكي إلى الصفات القتالية للقاذفة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه بعد التحديث القادم، ستحصل "تو-160" على صواريخ "خي-بي دي" مع مدى أبعد.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا للقاذفة الاستراتيجية "تو-160" على مدار سنوات مختلفة.