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    أخطر الطائرات العسكرية الروسية

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    • قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت أثناء مشاركتها في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو
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    • قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت في القاعدة الجوية في جنوب أفريقيا 23 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
    قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت أثناء مشاركتها في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو
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    قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت هي أخطر طائرة عسكرية في روسيا، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "أسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء" (Aviation Week & Space Technology).

    يصف الخبير العسكري بيتر بوتوفسكي الطائرة "تو-160" بأنها أكبر طائرة عسكرية في العالم.

    يشير بوتوفسكي إلى الصفات القتالية للقاذفة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه بعد التحديث القادم، ستحصل "تو-160" على صواريخ "خي-بي دي" مع مدى أبعد.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا للقاذفة الاستراتيجية "تو-160" على مدار سنوات مختلفة.

    الكلمات الدلالية:
    فلاديمير بوتين, روسيا
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