بعد مرور شهر على حادثة المرفأ... بيروت تضمد جراحها

غرّد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، عبر "تويتر" في ذكرى مرور شهر على وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقال أديب: "ونحن نضمد جراحنا علينا أن نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والإصلاح وبناء دولة تلبي طموحات الجيل الجديد فيما نلتزم المضي في التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل".

وتتواصل عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام والدمار من المناطق المحيطة بمرفأ بيروت، بعد مرور شهر على الانفجار المدمر الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.