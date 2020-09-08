"أبطال كورونا"...توزيع أوسمة الجمهورية على مكافحي"كوفيد 19" في الصين

أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، حفل تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة جائجة كورونا، بحضور مسوؤلين كبار، على رأسهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتم منح "وسام الجمهورية" للخبير جونغ نانشان، وهو خبير في أمراض الجهاز التنفسي. أما اللقب الفخري الوطني "بطل الشعب" فكان من نصيب جانغ بولي، وهو خبير الطب الصيني التقليدي الذي أشرف على أعمال البحث ووضع خطة لعلاج المرض الفيروسي "كوفيد -19" بحيث جمع بين الطب التقليدي الصيني والغربي.

كما تم تكريم مدير مستشفى "ووهان جينينتان"، جانغ دينغيو، وعالم الطب العسكري تشين وي، الذي يرجع إليه الفضل في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الأبحاث الدراسية الأساسية المتعلقة بمرض "كوفيد - 19" وتطوير اللقاحات والطب الوقائي.