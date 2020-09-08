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    "أبطال كورونا"...توزيع أوسمة الجمهورية على مكافحي"كوفيد 19" في الصين

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    • المندوبون العسكريون يحضرون اجتماعا للإشادة بالأطباء والمتطوعين الذين تحتذي بها الصين في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرم مدير مستشفى ووهان جينينتان، جانغ دينغيو، خلال حفل تكريم الأطباء والمتطوعين في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • موظف يقوم بعمل اختبار لأحد المشاركين في مراسم تكريم الأطباء والمتطوعين (قبل بدء الحفل) في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • عناصر الأمن خلال مراسم تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • عناصر الأمن خلال مراسم تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • دقيقة صمت على أرواح الضحايا خلال مراسم تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    • تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    المندوبون العسكريون يحضرون اجتماعا للإشادة بالأطباء والمتطوعين الذين تحتذي بها الصين في مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 8 سبتمبر 2020
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    أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، حفل تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة جائجة كورونا، بحضور مسوؤلين كبار، على رأسهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.

    وتم منح "وسام الجمهورية" للخبير جونغ نانشان، وهو خبير في أمراض الجهاز التنفسي. أما اللقب الفخري الوطني "بطل الشعب" فكان من نصيب جانغ بولي، وهو خبير الطب الصيني التقليدي الذي أشرف على أعمال البحث ووضع خطة لعلاج المرض الفيروسي "كوفيد -19" بحيث جمع بين الطب التقليدي الصيني والغربي.

    كما تم تكريم مدير مستشفى "ووهان جينينتان"، جانغ دينغيو، وعالم الطب العسكري تشين وي، الذي يرجع إليه الفضل في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الأبحاث الدراسية الأساسية المتعلقة بمرض "كوفيد - 19" وتطوير اللقاحات والطب الوقائي.

    الكلمات الدلالية:
    الصين, فيروس كورونا
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