بالبيكيني على البر والبحر...أنصار ترامب يدعمونه في حملته الرئاسية 2020

أقيم صباح اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، حفل تكريم الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا في مكافحة جائجة كورونا، بحضور مسوؤلين كبار، على رأسهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.