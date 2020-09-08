بالبيكيني على البر والبحر...أنصار ترامب يدعمونه في حملته الرئاسية 2020

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046478386_0:0:3000:1688_1200x675_80_0_0_e4613c047af18591195756bbc983877f.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202009081046478503-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020/
شهدت عدة ولايات أمريكية، في الأيام الأخيرة الماضية، فعاليات هائلة لدعم الرئيس دونالد ترامب، حيث أعد المئات موكبًا بحرياً من القوارب في فلوريدا وتكساس وأوريغون وغيرها.
نظم أنصار ترامب في مختلف أنحاء البلاد مسيرات من السيارات والقوارب لإظهار الدعم لحملته الانتخابية لعام 2020.
ففي نيوجيرسي، شارك موكب من القوارب لدعم ضباط الشرطة والمحاربين القدامى والرئيس ترامب في تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس في عدد القوارب في موكب واحد السبت الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)