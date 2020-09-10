"مازيراتي" الإيطالية تقدم سياراتها الرياضية الخارقة

أزاحت، يوم أمس الأربعاء، شركة "مازيراتي" الإيطالية للسيارات، الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة الفاخرة "إم سي 20"، ومن المتوقع أن تحصل السيارة على محرك بسعة تزيد على 600 حصان.