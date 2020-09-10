"مازيراتي" الإيطالية تقدم سياراتها الرياضية الخارقة

سيارة "MC20" الجديدة مجهزة بمحرك "V6" بسعة 3.0 لتر ووحدتين من توربو كومبريسور. تسمي الشركة هذه السيارة بـ "نيتونو"، وتعتبرها تطويرا خاصا بها.
تعتبر "مازيراتي" هذا المحرك بديلاً لمحرك "فيراري"، والذي لا يزال مثبتًا في السيارات الإيطالية.
أزاحت، يوم أمس الأربعاء، شركة "مازيراتي" الإيطالية للسيارات، الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة الفاخرة "إم سي 20"، ومن المتوقع أن تحصل السيارة على محرك بسعة تزيد على 600 حصان.
سيارة "MC20" الجديدة مجهزة بمحرك "V6" بسعة 3.0 لتر ووحدتين من توربو كومبريسور. تسمي الشركة هذه السيارة بـ "نيتونو"، وتعتبرها تطويرا خاصا بها.
تعتبر "مازيراتي" هذا المحرك بديلاً لمحرك "فيراري"، والذي لا يزال مثبتًا في السيارات الإيطالية.
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