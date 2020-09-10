ولاية كاليفورنيا تدخل جحيما برتقاليا

سجلت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدأ حصر خسائرها عام 1987.

ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة في أنحاء الولاية، بعدما التهمت مساحات قياسية خلال العام الجاري، مقارنة بالإحصاءات السابقة.

وتسببت الحرائق في تدمير أكثر من مليوني فدان، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية.