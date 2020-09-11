أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

إقامة مهرجان البندقية السينمالئي بالرغم من تفشي كورونا، ومظاهرات واسعة النطاق لا زالت مستمرة في بيلاروسيا، حرائق الغابات تلتهم مساحات هائلة من ولاية كاليفونريا، وخروج آلاف الأمريكيين لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2020... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".