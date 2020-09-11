الفنون القتالية النسائية في صنعاء

بعد أن أُنهكت مدينة صنعاء من الحروب والأوضاع الاقتصادية الهشّة التي زادت من عنف المجتمع ضد النساء، اختارت مجموعة من الفتيات اليمنيات الصغيرات أن يتعلمن فنون القتال والدفاع عن النفس، في تحدّ جريء للعادات والتقاليد المجتمعية للمجتمع اليمني المحافظ.

في وسط العاصمة اليمنية صنعاء، التي مزقتها الحرب منذ سنوات وعصفت بها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ شهور، بالإضافة إلى المجاعة والأحوال الاقتصادية المتردية اصطفت مجموعة من الفتيات الصغيرات يرتدين زيا موحدا بالألوان الأبيض والأحمر والأسود ويضربن أكياس اللكم ويتدربن على الدفاع عن النفس، وفي الزوايا الأمهات يراقبن بناتهن ويشجعهن حيث وقفت أم إحداهن في ركن تنظر بفخر لابنتها في حين تعلمها المدربة كيف تتجنب هجوما بسلاح ناري، وفقا لموقع "أخبار يمن الغد".

والبنات جميعهن طالبات في الأكاديمية الدولية للرياضات القتالية واللياقة البدنية - اليمن، وهو مشروع أقامته بطلة الكيك بوكسينغ اليمنية سهام عامر.