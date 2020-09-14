المتأهلون لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2020

تم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لهذا العام، لكل واحدة تظهر قوة التجسيم في اللقطة المعروضة.

يُظهر المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام الحيوانات في لحظات كوميدية يمكن وصفه بعبارات طريفة: سمكة تبدو وكأنها تبتسم، ودب يرسل وده الخجول من بعيد، وسلحفاة بحرية غاضبة للغاية.

من الجدير بالذكر أن جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية أسسها بول جوينسون-هيكس وتوم سولم، للمصورين سواء المحترفين أو الهواة، لتسليط الضوء على البيئة العاطفية للحيوانات البرية والحفاظ عليها.

شاهد أيضا - المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري. وفي غضون ذلك، إليكم بعض مشاركات المتأهلين للتصفيات النهائية التي ستجعلك تبتسم.