"دجاج أو لحم بقر"... افتتاح مطعم طائرة الخطوط الجوية التايلندية

افتتح مطعم "آيروباص 303" التابع للخطوط الجوية التايلندية، لمن اشتاق للسفر وأجوائه، بعد شهور من قيود السفر المفروضة على الشركة بسبب جائحة كورونا.

عندما يصل "الركاب" إلى المقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التايلندية في تشاتوتشاك، في بانكوك، يدخلون المطعم عبر سلم الطائرة. ثم يقوم طاقم الطائرة بفحص "بطاقة الصعود" الخاصة بهم قبل إرشادهم إلى الجلوس على طاولتهم، كل حسب فئته: درجة اقتصادية أو درجة رجال الأعمال.

يعمل في المطعم موظفو الخطوط الجوية التايلندية، بما في ذلك طاقم الطائرة المؤرض وطهاة تقديم الطعام.

يعمل المطعم منذ الساعة 7 صباحا كمخبز وفطائر، ومنذ الساعة 9 صباحا يقدم للزبائن "أكلات دولية" تشمل قائمتها المميزة: سلطة سيزر وطبق ياكيسوبا الياباني وشاورما كباب.

تتراوح الأسعار بين 3-5 دولارات أمريكية، لذلك يحصل العملاء على وجبة جديدة بأسعار معقولة.

كما يوفر المطعم خدمة التوصيل لمن يقيم في بانكوك ولكن لا يستطيع الوصول إلى المطعم.

وأفادت فارانغكانا ليوروجفونغ، العضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية التايلندية، أنه بعد نجاح مبيعات وجبات المطار في بانكوك أصبحوا يفكرون في افتتاح أفرع أخرى لهم.

يذكر أن تايلند قدمت بطلب الحماية من الإفلاس في شهر مايو/ أيار الماضي.