ما بعد حريق ألميدا... ولاية أوريغون الحمراء

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد لآثار حريق ألميدا الأحمر في ولاية أوريغون الأمريكية.
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بينما لا تزال ولاية أوريغون محاطة بحاجز من النيران الحمراء، تخاطر فرق البحث والإنقاذ بحياتها بحثا عن ضحايا وناجين تحت أنقاض المنازل والمركبات المحترقة، نتيجة حريق ألميدا الذي امتد لمساحات واسعة في الولاية الأمريكية.
ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد لآثار حريق ألميدا الأحمر في ولاية أوريغون الأمريكية.
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