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    ما بعد حريق ألميدا... ولاية أوريغون الحمراء

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    • آثار حرائق الغابات في مدينة تالنت في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة 14سبتمبر 2020
    • آثار حرائق الغابات في مدينة تالنت في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة 13 سبتمبر 2020
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    © REUTERS / Adrees Latif
    فريق الإنقاذ يتفقد ركام المنازل باحثين عن ناجين إثر حرائق الغابات في مدينة تالنت في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة 13 سبتمبر 2020
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    بينما لا تزال ولاية أوريغون محاطة بحاجز من النيران الحمراء، تخاطر فرق البحث والإنقاذ بحياتها بحثا عن ضحايا وناجين تحت أنقاض المنازل والمركبات المحترقة، نتيجة حريق ألميدا الذي امتد لمساحات واسعة في الولاية الأمريكية.

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد لآثار حريق ألميدا الأحمر في ولاية أوريغون الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة
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