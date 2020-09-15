سباق الهجن يعود من جديد إلى صحراء سيناء

انطلقت سباقات الهجن في صحراء سيناء، بعد مضي أكثر من ستة أشهر من القيود المفروضة بوقف جميع الفعاليات بسبب جائحة كورونا في مصر.

سباق الهجن - رياضة تقليدية في العديد من الدول العربية، وعلى الأخص في دول منطقة الخليج. وبدو صحراء سيناء المصرية حافظوا على هذا التقليد.

لكنه تم تعليق سباقات الهجن في بداية شهر مارس/ آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر، ولم ترد أي طلبات للمشاركة إلا في بداية الشهر الجاري، لتستأنف الساباقات حياتها من جديد.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" تجهيزات بدو سيناء واستعداد جمالهم للمشاركة في سباق الهجن.