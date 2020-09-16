الأميرة والجيش... ولية العهد التي تعتمد عليها البلاد

بدأت ولية عهد بلجيكا الأميرة إليزابيث عامها الدراسي في الأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، في إطار استعدادها لدورها كملكة في المستقبل.

وكان القصر الملكي البلجيكي قد أعلن سابقا أن وريثة العرش، البالغة من العمر 18 عامًا، ستبدأ عامها الدراسي في الأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل في بداية الخريف.

والأميرة تسير على خطى والدها الملك فيليب الذي التحق بالأكاديمية العسكرية من 1978 إلى 1981.

وقالت الأميرة إليزابيث في حفل أقيم على شرفها بمناسبة عيد مولدها الـ 18 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه:

لا يزال لدي الكثير أن أتعلمه وسأركز في السنوات القادمة على فهم العالم بشكل أفضل، والمساعدة على تحسينه، من خلال أن أعطي أفضل ما لدي". وأضافت: "بإمكان البلاد الاعتماد علي".

تقوم الأكاديمية العسكرية الملكية بتدريب الضباط على أساس المقومات الرئيسية الأربعة للدفاع البلجيكي: الجيش والقوات الجوية والبحرية والطبية. يتم قبول نحو 150 طالبًا فقط سنوياً بعد اجتياز اختبارات صارمة بما في ذلك الرياضيات واللغة الفرنسية والهولندية واختبارات اللياقة البدنية والتقييم النفسي.

ولية عهد بلجيكا الأميرة إليزابيث، هي ابنة ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد، وتشغل منصب دوقة برابانت منذ عام 2013، وهي الأولى في ترتيب الحصول على العرش الملكي.