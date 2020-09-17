الفرقة الغنائية النسائية "دينغو" في إيران

عندما تنتهي الفرقة الموسيقية النسائية "دينغو" من أدائها الغنائي على المسرح، يحييهم الجمهور بالتصفيق بحفاوة، والرجال من بينهم - قد يكون الأمر عادي، إلا أنه حدث مميز في إيران.

أدت الفرقة "دينغو" أغاني شعبية، متوارثة من جيل إلى جيل، ومألوفة للناس من الصغير إلى الكبير، في حفل موسيقي أقيم في مدينة بندر عباس، أمام جمهور مختلط، وهو ما جعل الحدث الفني مميزا هذا العام.

تقول نوشين يوسف زاديه، عازفة العود في الفرقة "دينغو": "يبدو الأمر وكأنه تم رؤيتك وأخيرًا من قبل جزء جديد من المجتمع". وأضافت: "والجهود (التدريبات) أعطت ثمارها في نهاية الأمر".

من الجدير بالذكر أنه يتعين على وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران أن توافق على إقامة الحفلات الموسيقية، وأنه لا يسمح للمرأة لوحدها الغناء أمام جمهور مختلط، إلا إذا كان من النساء فقط. بينما يسمح الغناء أمام الجمهور المختلط لمرأتين أو أكثر.