تدريبات خاصة للمجندين الفلسطينيين لمكافحة كورونا في غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد فحص 1372 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت الوزارة في تقريرها أن معدل تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع منذ شهر مارس/ آذار الماضي إلى 2176 إصابة، وأن الوضع مقلق/ وأن النجاح في احتواء تفشي الوباء يعتمد على مدى التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية الصحية.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور الفلسطينيين المقبلين على التجنيد خلال تدريبات خاصة لتعزيز قوات الشرطة الفلسطينية في مكافحة وباء كورونا.