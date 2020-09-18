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    عاصفة رملية تضرب أنقرة وولايات أمريكية لا تزال تحترق... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • آثار حرائق الغابات في مدينة تالنت في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة 13 سبتمبر 2020
    • مشاركة في مسيرة نسائية غير مرخصة حكوميا صديقة وراء صديقة في مينسك، بيلاروسيا 12 سبتمبر  2020
    • طائر الغراب يهاجم خفاشا في حديقة عامة وسط كييف، أوكرانيا 15 سبتمبر 2020
    • عارضات أزياء يقدمن مجموعة أزياء Custo Barcelona خلال أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا 12 سبتمبر 2020
    • صبي من مخيم اللاجئين موريا بعد عدة أيام من إندلاع الحريق فيه في ليسبوس، اليونان 12 سبتمبر 2020
    • فرقة الرقص الشعبي خلال بروفة قبل المهرجان الخريفي لدى الهندوسيين نافاراتري (Navaratri) في أحمد آباد، الهند 12 سبتمبر 2020
    • الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يصل مطار سوتشي، روسيا 14 سبتمبر  2020
    • عاصفة رملية تضرب مدينة أنقرة، تركيا 12 سبتمبر 2020
    • الروسيان دينيس خوديكين وداريا بافليوتشينكا أثناء أدائهما لفقرة فنية قصيرة للتزحلق على الجليد في إطار التأهل لفريق الوطني الروسي في موسكو، روسيا 12 سبتمبر 2020
    • إعصار سالي في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020
    • متظاهرة في احتجاجات ضد عنف الشرطة في ميديلين، كولومبيا 15 سبتمبر 2020
    • مسابقة الدراجات غرونوبل باستيل على طول مسافة 170 كيلومترا بين غريبيل وميربيل، فرنسا 16 سبتمبر 2020
    • عارضة أزياء تقدم تصميم dol lady2020 في إطار أسبوع الموضة في بكين، الصين 16 سبتمبر 2020
    • أشخاص يستمتعون بالطقس المشمس على شاطئ برايتون في برايتون، بريطانيا 15 سبتمبر 2020
    • احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ملف الفساد المتهم به، والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) في القدس، إسرائيل 12 سبتمبر 2020
    • رؤية الشفق القطبي في روفانييمي، فنلندا 13 سبتمبر 2020
    • راقصة باليه خلال جلسة تصوير في سوق بايك بالاس ماركيت بمدينة سياتل، الولايات المتحدة 12 سبتمبر 2020
    • المرحلة الـ 15من سباق الدراجات تور دو فرانس في نسخته الـ107 بين ليون وغراند كولومبير، فرنسا 13 سبتمبر 2020
    • التماسيح والبلشون الأبيض على ضفاف نهر بينو غوميز أثناء حرائق الغابات في البرازيل، 14 سبتمبر 2020
    • فتاة على خلفية سيارة جيغولي قبل بدء رالي سيارات الحقبة السوفيتية غوم-أفتورالي-2020 في موسكو، روسيا 12 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Adrees Latif
    آثار حرائق الغابات في مدينة تالنت في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة 13 سبتمبر 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    لا تزال الأوضاع في بيلاروسيا غير مستقرة، وحرائق الغابات والأعاصير تمتد إلى ولايات أمريكية جديدة، وإقامة أسابيع الموضة في مختلف مدن العالم دون حضور يذكر بسبب تفشي وباء كورونا،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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