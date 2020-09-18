عاصفة رملية تضرب أنقرة وولايات أمريكية لا تزال تحترق... صور الأسبوع من "سبوتنيك"

لا تزال الأوضاع في بيلاروسيا غير مستقرة، وحرائق الغابات والأعاصير تمتد إلى ولايات أمريكية جديدة، وإقامة أسابيع الموضة في مختلف مدن العالم دون حضور يذكر بسبب تفشي وباء كورونا،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".