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    تطور فستان الزفاف على مدى الـ100 عام الأخيرة

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    • على يسار الصورة: الأميرة إيزابيلا ألفونسا، من بوربون في صقلية، بعد زفافها من الكونت يان زامويسكي في 9 مارس/ آذار 1929؛ وسط الصورة: الأميرة هيرمين روس من غريز، قبل زواجها من فيلغيلم الثاني، آخر إمبراطور ألماني وملك بروسيا. تزوجا عام 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1922؛ يمين الصورة: السياسية الصينية سونغ لينغ مايو مع زوجها المارشال والجنرال تشيانغ كاي شيك، 1 ديسمبر/ كانون الأول 1927.
    • على يسار الصورة: الأميرة ماريا دي لاس مرسيدس، من بوربون من صقلية، مع زوجها الأمير خوان، نجل ملك إسبانيا ألفونسو الثالث عشر، 12 أكتوبر/ تشرين أول عام 1935؛ وسط الصورة: الاجتماعية الإنجليزية نانسي بيتون مع زوجها السير هيو سمايلي، 18 يناير/ كانون الثاني عام 1933؛ على يمين الصورة: الآنسة دوروثي ماري دينيس بعد زفافها من لين هوتون، لاعب الكريكيت وكابتن فريق إنجلترا لرياضة كريكت، 16 سبتمبر/ أيلول عام 1939.
    • على يسار الصورة: ألكسندرا، أميرة اليونان والدنمارك بعد حفل زفاف مع زوجها بيتر الثاني كاراغيورغيفيتش، آخر ملوك يوغوسلافيا، في 20 مارس/ آذار 1944؛ (وسط الصورة): ليدي سارة كونسويلو سبنسر-تشرشل مع زوجها الملازم إدوين راسل، 15 مايو/ أيار 1943؛ يمين الصورة: ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية مع زوجها فيليب، دوق إدنبرة، أمير اليونان والدنمارك، 20 نوفمبر/ تشرين الأول 1947.
    • على يسار الصورة: الممثلة الأمريكية الشهيرة إليزابيث تايلور وزوجها كونراد هيلتون جونيور، 6 مايو/ أيار عام 1950؛ وسط الصورة: الرئيس الأمريكي المستقبلي جون كينيدي وزوجته جاكلين كينيدي (بوفييه)، 12 سبتمبر/ أيلول 1953؛ يمين الصورة: الممثلة غريس كيلي بعد زفافها من أمير موناكو رينييه الثالث، 19 أبريل/ نيسان عام 1956.
    • على يسار الصورة: الممثلة السويدية بريت إيكلاند مع زوجها الممثل البريطاني بيتر سيلرز، 19 فبراير/ شباط عام 1964؛ وسط الصورة: الفنانة اليابانية يوكو أونو بعد زفافها من مغني الروك البريطاني وعضو فرقة بيتلز جون لينون، 20 مارس/ آذار 1969؛ يمين الصورة: الممثلة الإنجليزية أماندا باري مع زوجها الممثل روبن هنتر، 19 يونيو/ حزيران 1967.
    • على يسار الصورة: ابنة ارستقراطي الإيطالية أوليمبيا ألدوبرانديني بعد زواجها من الممول ديفيد دي روتشيلد، 29 يونيو/ جزيران 1974؛ في الوسط: الممثلة ليندا كارتر مع زوجها المنتج رون سامويلز، 28 مايو/ أيار 1977؛ يمين الصورة: الناشطة في مجال حقوق الإنسان بيانكا بيريز مورا ماسياس تتزوج من مغني فرقة الروك البريطانية رولينغ ستونز ميك جاغر، 12 مايو/ أيار 1971.
    • على يسار الصورة: ديانا، أميرة ويلز بعد زفافها مع أمير ويلز تشارلز، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، 29 يوليو/ تموز 1981؛ (في الوسط) الصحفية ماريا شرايفر قبل زواجها من الممثل وحاكم كاليفورنيا المستقبلي أرنولد شوارزنيغر، 26 أبريل/ نيسان 1986؛ الممثلة جانيت جونز (غريتسكي) قبل زواجها من لاعب هوكي الجليد الكندي واين غريتسكي، 16 يوليو/ تموز 1988.
    • على يسار الصورة: المغنية ماريا كاري تتزوج المنتج تومي موتولا، 5 يونيو/ حزيران 1993، في الوسط: كريستينا دي بوربون الإسبانية بعد زواجها من لاعب كرة اليد الإسباني والحائزةعلى الميدالية الأولمبية إيناكي أوردانغارين، 4 أكتوبر/ تشرين أول عام 1997؛ على يمين الصورة: سيدة الأعمال كارين فالدبيليغ كيسيك والسياسي الأمريكي جون كيسيك، 22 مارس / آذار 1997.
    • على بسار الصورة: عارضة أزياء تقدم فستانًا من مجموعة الربيع للمصممة فيرا وونغ في إطار عرض أسبوع الزفاف في نيويورك، 17 أبريل/ نيسان 2008؛ في الوسط: الروسية يكاتيرينا دميتريفا مالينشينكو تقف إلى جانبصورة ورقية لزوجها رائد الفضاء الروسي وبطل روسيا الاتحادية يوري مالينشينكو، بعد حفل زفاف أقيم عبر خط الأقمار الصناعية، 10 أغسطس/ آب 2003 ؛ يمين الصورة: مصمم الأزياء الإيطالي أنطونيو داميكو، يقدم مجموعة أزياء ربيع / صيف 2000، وعارضة أزياء فرنسية في ميلانو، 26 سبتمبر/ أيلول 1999.
    • على يسار الصورة: كيت ميدلتون (دوقة كامبريدج) بعد زواجها من الأمير ويليام، دوق كامبريدج، 29 أبريل/ نيسان 2011؛ في الوسط: الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا مع زوجها المغني نيك جوناس، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ يمين الصورة: عرض أزياء للمصممة اللبنانية ريما عكر في إطار عرض أزياء أسبوع الزفاف في نيويورك في 11 أبريل/ نيسان 2019.
    © AP Photo /
    على يسار الصورة: الأميرة إيزابيلا ألفونسا، من بوربون في صقلية، بعد زفافها من الكونت يان زامويسكي في 9 مارس/ آذار 1929؛ وسط الصورة: الأميرة هيرمين روس من غريز، قبل زواجها من فيلغيلم الثاني، آخر إمبراطور ألماني وملك بروسيا. تزوجا عام 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1922؛ يمين الصورة: السياسية الصينية سونغ لينغ مايو مع زوجها المارشال والجنرال تشيانغ كاي شيك، 1 ديسمبر/ كانون الأول 1927.
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    بعد رفع القيود ورفع حظر التجوال في موسكو بدءا من يونيو/ حزيران، تم السماح بإقامة حفلات الزفاف في بعض المناطق، وانطلقت التحضيرات والتجهيزات للحدث الكبير لكل الذين أجلوا الحفل والمقبلين على الزواج.

    وعلى الرغم من أن المتزوجين حديثا لن يتمكنوا من جمع أعداد كبيرة من الضيوف في مطعم أو في الهواء الطلق، إلا أنهم سيتمكنوا أخيراً من تبادل الخواتم تحت أنغام "مارش مندلسون".

    لذا، ومنذ ذلك الحين، تقام حفلات الزفاف في موسكو في إطار الإجراءات الوقائية الذي يتطلبه الوضع لمنع تفشي فيروس كورونا - وسط حضور محدود، وباستخدام الكمامات الطبية وقاعدة التباعد الاجتماعي.

    اللون الأبيض لفستان الزفاف مشهور منذ عهد الملكة فيكتوريا، ولكن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين.

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور تطور فستان الزفاف على مدى القرن الماضي إلى يومنا هذا...

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