تطور فستان الزفاف على مدى الـ100 عام الأخيرة

بعد رفع القيود ورفع حظر التجوال في موسكو بدءا من يونيو/ حزيران، تم السماح بإقامة حفلات الزفاف في بعض المناطق، وانطلقت التحضيرات والتجهيزات للحدث الكبير لكل الذين أجلوا الحفل والمقبلين على الزواج.

وعلى الرغم من أن المتزوجين حديثا لن يتمكنوا من جمع أعداد كبيرة من الضيوف في مطعم أو في الهواء الطلق، إلا أنهم سيتمكنوا أخيراً من تبادل الخواتم تحت أنغام "مارش مندلسون".

لذا، ومنذ ذلك الحين، تقام حفلات الزفاف في موسكو في إطار الإجراءات الوقائية الذي يتطلبه الوضع لمنع تفشي فيروس كورونا - وسط حضور محدود، وباستخدام الكمامات الطبية وقاعدة التباعد الاجتماعي.

اللون الأبيض لفستان الزفاف مشهور منذ عهد الملكة فيكتوريا، ولكن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور تطور فستان الزفاف على مدى القرن الماضي إلى يومنا هذا...