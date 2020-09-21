أقيمت في كراسنودار بطولة المقاطعة الفيدرالية الجنوبية لروسيا لكمال الأجسام في قاعة المؤتمرات "باسكت هول" يومي 19 و 20 سبتمبر/ أيلول.

شملت البطولة عدة فئات: الشباب، والناشئين، والرجال المحترفين. والفتيات تحت سن 9 و 12 و 15 سنة والنساء شاركن في مسابقة "اللياقة البدنية".

وفي مسابقة كمال الأجسام الكلاسيكية، شارك كل من الرجال والنساء الناضجين. كما تضمنت البطولة رياضيين في فئات "اللياقة البدنية" و "الرياضة الكلاسيكية" و "عارض رياضي" و "كمال الأجسام" وغيرها.

يذكر أن البطولة كانت من المفترض أن تقام في أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن بسبب الوضع الوبائي غير المستقر في البلاد، تم تأجيلها إلى سبتمبر/ أيلول الحالي.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور المشاركين في بطولة كراسنودار لكمال الأجسام واللياقة البدنية للرجال والنساء...