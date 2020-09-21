رقم قياسي جديد في ماراثون موسكو 2020

احتلت الروسية ساردانا تروفيموفا المركز الأول بين السيدات، في "ماراثون موسكو " 2020، حيث قطعت مسافة 42.2 كلم في مدة زمنية قدرها ساعتين و 28 دقيقة وثانيتين.

سجلت تروفيموفا رقماً قياسياً لماراثون موسكو. وهذا ليس أول أفضل إنجاز، ففي عام 2018 قطعت المسافة في ساعتين و 28 دقيقة و 31 ثانية.

واحتلت يليزافيتا يروخينا المركز الثاني بين السيدات (2:35.36)، وفي الثالث - إيرينا سيرغييفا (2:41.13).

وبين الرجال، جاء في المركز الأول يوري تشوتشين، وقطع مسافة بطول 42.2 كلم خلال ساعتين و 16 دقيقة و 7 ثوان. وفي المركز الثاني إسكاندير يادغاروف (2:16.16)، وختم المراكز الثلاثة الأولى - نيكولاي فولكوف (2: 18.30).

وعُقد "ماراثون موسكو" لأول مرة في عام 2013. يشارك فيه الرياضيون المحترفون ومحبو رياضة الركض. وفي عام 2020، تم تسجيل نحو 25 ألف مشارك.