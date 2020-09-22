"الغابات المعلقة"... ناطحات سحاب أسيرة النباتات والحشرات

مشروع «حديقة غابات مدينة تشنغدو» في المدينة الصينية الضخمة تشنغدو، وعد أهلها بحياة هادئة في "غابة عمودية"، مع حدائق مشذبة على شرفات الشقق.

وفقًا لوكيل عقارات المشروع، تم بيع جميع الشقق البالغ عددها 826 شقة، بحلول أبريل/ نيسان من هذا العام. ولكن بدلاً من الحصول على الجنة البيئية الحديثة، ظهرت الأبراج وكأنها من فيلم رعب «ما بعد نهاية العالم».

ما المشكلة؟ البعوض يحب الخضار أيضًا.

وكانت صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية قد ذكرت سابقاً أن حوالي 10 عائلات فقط انتقلت للإقامة في «حديقة غابات مدينة تشنغدو» بسبب غزو الحشرات لها.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بني المشروع في المدينة الجنوبية الغربية في عام 2018، صممت فيه كل شرفة بحيث توفر مساحة لزراعة ونمو النباتات.

نظراً لعدم وجود أحد لرعايتها، اجتاحت النباتات الأبراج الثمانية ومن ثم غزاها البعوض.

ترون في عرض ألبوم «سبوتنيك» لقطات مصورة للنباتات التي ابتلعت بشكل شبه كامل بعض شرفات الأبراج المهملة، بحيث تدلت الفروع الخضراء إلى الخارج.

ولكن يبدو أن بعض الأهالي قد تحدوا «نهاية العالم» - إذ لوحظ على بعض الشرفات نباتات مقلمة وأثاث خارجي، وأضواء المصابيح داخل الشقق…