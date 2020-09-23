الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى والأعمال المصنة بالمميزة، في الفئات المختلفة من جوائز مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020.
حازت اللقطة الجميلة بعنوان "قلب حب الطبيعة" للمصور الأسترالي جيم بيكوت، بجائزة مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020.
وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى والأعمال المصنة بالمميزة، في الفئات المختلفة من جوائز مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020.
مشروع «حديقة غابات مدينة تشنغدو» في المدينة الصينية الضخمة تشنغدو، وعد أهلها بحياة هادئة في "غابة عمودية"، مع حدائق مشذبة على شرفات الشقق.
انطلقت مناورات "الأخوة السلافية" بمشاركة قوات الجيش الروسية والبيلاروسية، للتدريب على إجراءات تكتيكية مشتركة على أحدث مدرعات إنزال "بي إم دي-4إم" وبي تي إر-إم دي إم "راكوشكا".
بعد رفع القيود ورفع حظر التجوال في موسكو بدءا من يونيو/ حزيران، تم السماح بإقامة حفلات الزفاف في بعض المناطق، وانطلقت التحضيرات والتجهيزات للحدث الكبير لكل الذين أجلوا الحفل والمقبلين على الزواج.
احتلت الروسية ساردانا تروفيموفا المركز الأول بين السيدات، في "ماراثون موسكو " 2020، حيث قطعت مسافة 42.2 كلم في مدة زمنية قدرها ساعتين و 28 دقيقة وثانيتين.
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