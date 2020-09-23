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    الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020

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    • صورة بعنوان قلب حب الطبيعة، للمصور جيم بيكوت، الفائزة في مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان عروس استوائية، للمصور محمد أزميل، الفائزة في فئة الزفاف من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان طائر الفلامينغو على بحيرة لوجيبي، للمصور مارتن هارفي، الفائزة بالمركز الثاني في فئة الطبيعة من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان أرض مجمدة، للمصورة أليساندرا مينيكونزي، الفائزة في فئة الناس من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان حيث يعيش المالك الحزين، للمصور دميتري فيليونوف، الفائزة في فئة الحياة البرية من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان صعود طائر الفينيق، للمصور بول هولين، الفائزة في فئة الفن التجريدي من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان الشروق في أعلى القمة، للمصور ريكس زو، الفائزة في فئة الفن الحضاري من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان شبكة صيد السمك، للمصور ترانغ فام هوي، المصنفة بالمميزة في فئة الفن التجريدي من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان العلم الأسود، للمصور توكمير أبلباوم، الفائزة في فئة الحياة في ظل كوفيد-19 من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان الحوت الرمادي يدفع السياح، للمصور جوزيف تشيرز، الفائزة في فئة الطبيعة من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان هندسة من الفضاء الخارجي على الأرض، للمصور توماس كوالسكي، الفائزة في فئة الفن الحضاري من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان عشاق في الحقل، للمصور كرزيستوف كراوتزيك، الفائزة بالمركز لثاني في فئة الزفاف من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان الربيع المخطط، للمصور لوكاس راجس، المصنفة بالمميزة في فئة الفن التجريدي من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان على البحر، للمصور روبرتو كورينالديسي، الفائزة في فئة الرياضة من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    • صورة بعنوان قلب وارسو، للمصور رافال غانوفسكي، الفائزة بالمركز الثاني في فئة الحياة في ظل كوفيد-19 من مسابقة جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020
    صورة بعنوان "قلب حب الطبيعة"، للمصور جيم بيكوت، الفائزة في مسابقة " جوائز التصوير بواسطة الدرون لعام 2020" في فصل الشتاء، عندما تدخل سمكة القرش إلى "مدرسة سمك السلمون" لمطاردة فريسته، تتخذ أسماك السلمون شكل القلب، فيما يشبه الحماية.
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    حازت اللقطة الجميلة بعنوان "قلب حب الطبيعة" للمصور الأسترالي جيم بيكوت، بجائزة مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى والأعمال المصنة بالمميزة، في الفئات المختلفة من جوائز مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020.

    الكلمات الدلالية:
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