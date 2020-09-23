الفائزون في مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020

بعد رفع القيود ورفع حظر التجوال في موسكو بدءا من يونيو/ حزيران، تم السماح بإقامة حفلات الزفاف في بعض المناطق، وانطلقت التحضيرات والتجهيزات للحدث الكبير لكل الذين أجلوا الحفل والمقبلين على الزواج.