جنة الأرز في الأرض

ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار، تعتبر الفترة الأمثل للاستمتاع بمدرجات الأرز الفيتنامية الشهيرة.

يعود تقليد زراعة حقول الأرز على المنحدرات الجبلية في فيتنام إلى أربعة قرون.

ظهرت المدرجات الأولى في الوديان بالقرب من المنحدرات الصخرية. وتدريجيا، أخذت هذه المدرجات أكثر ارتفاعا - تزرع في مكان أعلى من سابقه، مستولية بذلك على مساحات لا بأس بها من الحياة البرية. وبذلك، وعلى مر القرون، وصلت حقول الأرز إلى قمم الجبال، حيث غطت جميع المناطق تقريباً.

عادة ما يأخذ السائحون مرشداً سياحياً للوصول إلى المدرجات واستكشافها، والتقاط الصور على طول منحدرات الجبل الخضراء.

تتميز حقول الأرز التقليدية في فيتنام بدرجات اللون الزمردي الناعم والمتناغم مع الطبيعة من حولها. والسياح الراغبون في التقاط هذا الجمال كتذكار يأتون إليها من كل أنحاء العالم. وبما أن الوضع الوبائي لا يسمح كثيراً بالسفر بين مختلف الدول، أصبحت مدرجات مو تسانغ تشاي أكثر شعبية بين الفيتناميين.

تعتبر مدرجات الأرز في منطقة مو تسانغ تشاي شرق فيتنام الأكثر شعبية لمحبي التصوير الفوتوغرافي، وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مناظر خلابة لهذه المدرجات...