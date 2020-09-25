أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

انطلاق مناورات واسعة النطاق "قوقاز 2020"، وجلسات استماع حول تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لا زالت مستمرة، وجنود روس يساهمون في إصلاح الأعطال شرقي سوريا ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
انطلاق مناورات واسعة النطاق "قوقاز 2020"، وجلسات استماع حول تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لا زالت مستمرة، وجنود روس يساهمون في إصلاح الأعطال شرقي سوريا ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
جذبت مراسم "أولنغيشير" (Olng'esherr) أكثر من عشرة آلاف فرد من قبيلة "ماساي"، وهو طقس من طقوس أكل اللحوم التي تحدث مرة واحدة فقط كل 15 عامًا، وتمثل نهاية مرحلة انتالية لدى فرد القبيلة من "محارب شاب" إلى مرحلة "الكبير".
حازت اللقطة الجميلة بعنوان "قلب حب الطبيعة" للمصور الأسترالي جيم بيكوت، بجائزة مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020.
مشروع «حديقة غابات مدينة تشنغدو» في المدينة الصينية الضخمة تشنغدو، وعد أهلها بحياة هادئة في "غابة عمودية"، مع حدائق مشذبة على شرفات الشقق.
انطلقت مناورات "الأخوة السلافية" بمشاركة قوات الجيش الروسية والبيلاروسية، للتدريب على إجراءات تكتيكية مشتركة على أحدث مدرعات إنزال "بي إم دي-4إم" وبي تي إر-إم دي إم "راكوشكا".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)