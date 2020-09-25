أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

جذبت مراسم "أولنغيشير" (Olng'esherr) أكثر من عشرة آلاف فرد من قبيلة "ماساي"، وهو طقس من طقوس أكل اللحوم التي تحدث مرة واحدة فقط كل 15 عامًا، وتمثل نهاية مرحلة انتالية لدى فرد القبيلة من "محارب شاب" إلى مرحلة "الكبير".