من بينها صحراء النقب... أفضل مواقع للاستمتاع بالسماء المرصعة بالنجوم

وحصل وادي أوستا (فالي دا أوستا)، في إيطاليا، على اعتماد من قبل مؤسسة "ستارلايت فاونديشن" التي تهدف إلى حماية سماء الليل والحق في مراقبة النجوم.

توجد العديد من الأماكن الرائعة في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة النجوم، وحسب الجمعية الدولية للسماء المظلمة (IDSA) فإن عددها يصل إلى 130 موقعًا.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعض المواقع المفضلة لهواة مراقبة النجوم وتصويرها في وضح الليل.