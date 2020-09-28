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    جائزة روسيا الكبرى لسباق "فورمولا 1"

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    • ألكسندر ألبون من فريق ريد بول خلال مرحلة التأهل من سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
    • مرحلة التأهل من سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 - في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 - في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
    • كيمي رايكونين من فريق ألفا روميو خلال المرحلة الأولى من جولة من السباق الحر من جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 25 سبتمبر 2020
    • الألماني ميك شوماخر الابن من فريق بريما باورتيم بعد فوزه بالمركز الأول على حلبة سوتشي من سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • بيير غاسلي ن من فريق ألفا تاوري خلال المرحلة الأولى من جولة من السباق الحر من سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 25 سبتمبر 2020
    • تشارلز ليكليرك من فريق فيراري يسير بجوار موقع فريق مرسيدس خلال مرحلة التصفيات في سباق الجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • سيباستيان فيتيل من فريق فيراري خلال مرحلة التصفيات في سباق الجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • مشجع فريق فيراري في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 - في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • المشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • ماكس فرستابن (يسار) من فريق ريدل بولو ليوس هاملتون (يمين) من فريق مرسيدس خلال مرحلة التأهل في سباق الجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • كارلوس ساينز الابن من فريق ماكلارين خلال مشاركته في سباق الجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
    • المشاهدون والمشجعون في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
    • فريق فيراري أثناء التدريب في سباق الجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
    • فالتيري بوتاس من فريق مرسيدس يحتفل بعد فوزه بجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
    © Sputnik . Aleksei Filippov
    ألكسندر ألبون من فريق "ريد بول" خلال مرحلة التأهل من سباق جائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1" على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 27 سبتمبر 2020
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    استضافت حلبة سوتشي الجولة العاشرة من موسم 2020 من بطولة "الفورمولا 1"، التي حضرها عدد لا بأس به من الجمهور والمشجعين بالرغم من تفشي فيروس كورونا.

    وتوّج بجائزة روسيا الكبرى من سباق "فورمولا 1" لسباق السيارات الفنلندي فالتيري بوتاس، من فريق "مرسيدس" (بتوقيت  1.34.00,364).

    يليه الهولندي ماكس فرستابن من فيق "ريد بول" (بتأخير 7,729)، ثم البريطاني لويس هاملتون من فريق "مرسيدس" (22,729).

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة من سباق "فورمولا 1" في سوتشي الروسية. 

    الكلمات الدلالية:
    فورمولا-1, روسيا, سوتشي, حياة روسيا
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