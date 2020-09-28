جائزة روسيا الكبرى لسباق "فورمولا 1"

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046665130_0:362:2998:2048_1200x675_80_0_0_1edf9d354aba8e0b508696c432082429.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202009281046665807-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-1/
استضافت حلبة سوتشي الجولة العاشرة من موسم 2020 من بطولة "الفورمولا 1"، التي حضرها عدد لا بأس به من الجمهور والمشجعين بالرغم من تفشي فيروس كورونا.
وتوّج بجائزة روسيا الكبرى من سباق "فورمولا 1" لسباق السيارات الفنلندي فالتيري بوتاس، من فريق "مرسيدس" (بتوقيت 1.34.00,364).
يليه الهولندي ماكس فرستابن من فيق "ريد بول" (بتأخير 7,729)، ثم البريطاني لويس هاملتون من فريق "مرسيدس" (22,729).
ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" نبذة مصورة من سباق "فورمولا 1" في سوتشي الروسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)