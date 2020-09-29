كمال الأجسام يجذب السعوديات

تشهد الصالات الرياضية في المملكة العربية السعودية اقبالاً كبيراً من النساء، وهذه الصالة في قلب العاصمة الرياض، ليست استثناء. تأتي الفتيات السعوديات لممارسة بناء الأجسام ورفع الأثقال، سعياً في بلوغ البراعة والإتقان في هذه الرياضة، التي في كثير من الأحيان يقال عنها "رياضة ليست للنساء"، وخاصة في المملكة المحافظة.

تقول المدربة ندى إسماعيل تعمل في الصالة الرياضة: "عندما جئت إلى الرياض فوجئت بإقبال البنات على رياضة الحديد، أنا أعمل مدربة (كمال أجسام) في مصر وهذه الرياضة متواجدة ومستمرة منذ سنوات، ولكن هنا في الرياض فاجأني هذا الاتجاه الجديد".

ومن جانبها، علقت، بلقيس صالح، المتدربة السعودية في بناء الأجسام، أن بناء الأجسام كان أمراً غير مرغوب فيه بالرياض في السابق، بينما الآن أصبح الناس، والنساء بصفة خاصة، يهتمون بهذه الرياضة بشكل كبير".

وقالت زميلتها فاطمة، التي تحلم في أن تصبح نموذجا يحتذى به للمرأة السعودية، أن طموحها المشاركة في بطولات لرفع الأثقال للنساء.

شاهد أيضا - حوريات البحر الأحمر..ز نادي الغوص النسائي السعودي

يذكر أن السلطات السعودية رفعت الحظر على دخول النساء للصالات الرياضية عام 2017، وذلك في إطار مبادرة لظهور أكبر للمرأة في الحياة العامة ومشاركتها في القوة العاملة.